Дабровски и Бопанна – победители «Ролан Гаррос» в миксте

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису в соревновании смешанных дуэтов состоялся финальный матч.25-летняя канадка Габриэла Дабровски и 37-летний индиец Рохан Бопанна, посеянные под седьмым номером, обыграла 32-летнюю немку Анну-Лену Гренефельд и 30-летнего колумбийца Роберта Фару со счетом 2:6, 6:2, 12:10.Встреча продолжалась 1 час 6 минут. За это время обе пары реализовали по три брейк-пойнта из пяти и допустили на подаче по четыре двойных ошибки, при этом победители выполнили три эйса, а их соперники ни разу не подали навылет.Для Дабровски и Бопанна эта победа стала первой в карьере на турнирах серии «Большого шлема» в миксте.Напомним, украинка Элина Свитолина и новозеландец Артем Ситак завершили выступление во втором круге, проиграв вторым сеяным Сане Мирзе из Индии и хорвату Ивану Додигу (2:6, 4:6).