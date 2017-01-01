Cтаховский стартовал с победы на турнире в Великобритании

В Сурбитоне (Великобритания) на травяном турнире ATP Challenger Tour - Aegon Surbiton Trophy с призовым фондом €127,000, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.123-я ракетка мира, 31-летний украинецстартовал с победы над 125-м номером рейтинге ATP, 29-летним бельгийцемсо счетом 6:2, 6:4.Теннисисты провели на корте лишь 57 минут. Стаховский сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Сергей пять эйсов и одна двойная ошибка, а Бемельманс ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу украинца.За выход в четвертьфинал турнира Стаховский поспорит с победителем матча Малек Жазири (Тунис, 4) – Кэмерон Норрие (Великобритания, WC).