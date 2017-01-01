Ролан Гаррос. Энди Маррей в четырех сетах одолел Кеи Нишикори

Сегодня, 20:23 6 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.



Первая ракетка мира, 30-летний британец Энди Маррей (1) взял верх над девятым номером мирового рейтинга, 27-летним японцем Кеи Нишикори (8) со счетом 2:6, 6:1, 7:6(0), 6:1.



За 2 часа 39 минут, проведенных на корте, Маррей сделал семь брейков и упустил пять своих подач. На счету Энди три эйса и шесть двойных ошибок, а Нишикори один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. В их личном противостоянии британец впереди со счетом 9:2.



За выход в финал соревнований Маррей сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой (3), который уверенно



Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

¼ финала

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Кеи Нишикори (Япония, 8) – 2:6, 6:1, 7:6(0), 6:1 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.Первая ракетка мира, 30-летний британец(1) взял верх над девятым номером мирового рейтинга, 27-летним японцем(8) со счетом 2:6, 6:1, 7:6(0), 6:1.За 2 часа 39 минут, проведенных на корте, Маррей сделал семь брейков и упустил пять своих подач. На счету Энди три эйса и шесть двойных ошибок, а Нишикори один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. В их личном противостоянии британец впереди со счетом 9:2.За выход в финал соревнований Маррей сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой (3), который уверенно обыграл хорвата Марина Чилича (7).Энди Маррей (Великобритания, 1) — Кеи Нишикори (Япония, 8) – 2:6, 6:1, 7:6(0), 6:1