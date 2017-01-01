Ролан Гаррос. Вавринка не пустил Чилича в полуфинал

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся третий четвертьфинальный матч.Третья ракетка мира, 32-летний швейцарец(3) одержал победу в трех сетах над восьмым номером мирового рейтинга, 28-летним хорватом(7) со счетом 6:3, 6:3, 6:1.Поединок продолжался 1 час 40 минут. Вавринка выиграл шесть геймов на подаче Чилича и проиграл один на своей. На счету Стэна три эйса при двух двойных ошибках, у Марина пять эйсов и шесть двойных. Теперь в их личных встречах швейцарец лидирует со счетом 12:2.Соперником Вавринки в полуфинале станет либо первая ракетка мира британец Энди Маррей (1), либо девятый номер мирового рейтинга японец Кеи Нишикори (8).Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Марин Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 6:3, 6:1