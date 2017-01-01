Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде cостоялся последний четвертьфинальный матч.



Шестая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под пятым номером, уступила в трех сетах четвертому номеру мирового рейтинге, 25-летней румынке Симоне Халеп (3). Поединок продолжался 2 часа 6 минут и завершился в пользу румынки со счетом 3:6, 7:6(6), 6:0.



Свитолина выиграла четыре гейма на приеме и проиграла шесть на своей подаче. На счету Элины один эйс и две двойных ошибки, а Симона два раза подала навылет и допустила три двойных ошибки. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равным – 2:2.



Свитолина покидает «Ролан Гаррос», заработав 430 рейтинговых очков и $267,500 призовых.



Напомним, в прошлом году в Париже Свитолина завершила выступление в 1/8 финала, проиграв американке Серене Уильямс (1:6, 1:6).



За выход в финал турнира Халеп поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (2), которая



Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

¼ финала

Симона Халеп (Румыния, 3) - Элина Свитолина (Украина, 5) — 3:6, 7:6(6), 6:0

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде cостоялся последний четвертьфинальный матч.Шестая ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под пятым номером, уступила в трех сетах четвертому номеру мирового рейтинге, 25-летней румынке(3). Поединок продолжался 2 часа 6 минут и завершился в пользу румынки со счетом 3:6, 7:6(6), 6:0.Свитолина выиграла четыре гейма на приеме и проиграла шесть на своей подаче. На счету Элины один эйс и две двойных ошибки, а Симона два раза подала навылет и допустила три двойных ошибки. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равным – 2:2.Свитолина покидает «Ролан Гаррос», заработав 430 рейтинговых очков и $267,500 призовых.Напомним, в прошлом году в Париже Свитолина завершила выступление в 1/8 финала, проиграв американке Серене Уильямс (1:6, 1:6).За выход в финал турнира Халеп поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (2), которая победила француженку Каролин Гарсию (28).Симона Халеп (Румыния, 3) - Элина Свитолина (Украина, 5) — 3:6, 7:6(6), 6:0