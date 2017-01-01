Ролан Гаррос. Каролина Плишкова победила Каролин Гарсию и вышла в полуфинал

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде cостоялся третий четвертьфинальный матч.Третья ракетка мира, 25-летняя чешка(2) обыграла 23-летнюю француженку(28), занимающую в рейтинге WTA 27-е место, со счетом 7:6(3), 6:4.За 1 час 51 минуту игрового времени Плишкова взяла две подачи Гарсии и не удержала одну свою. Победительница восемь раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку против семи эйсов и четырех двойных у соперницы. После этой победы чешка вышла вперед в личных встречах с француженкой - 3:2.Соперницей Плишковой в полуфинале станет либо украинка Элина Свитолина (5), либо румынка Симона Халеп (3).Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Каролин Гарсия (Франция, 28) — 7:6(3), 6:4