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Ролан Гаррос. Каролина Плишкова победила Каролин Гарсию и вышла в полуфинал

Ролан Гаррос. Каролина Плишкова победила Каролин Гарсию и вышла в полуфинал

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде cостоялся третий четвертьфинальный матч.

Третья ракетка мира, 25-летняя чешка Каролина Плишкова (2) обыграла 23-летнюю француженку Каролин Гарсию (28), занимающую в рейтинге WTA 27-е место, со счетом 7:6(3), 6:4.

За 1 час 51 минуту игрового времени Плишкова взяла две подачи Гарсии и не удержала одну свою. Победительница восемь раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку против семи эйсов и четырех двойных у соперницы. После этой победы чешка вышла вперед в личных встречах с француженкой - 3:2.

Соперницей Плишковой в полуфинале станет либо украинка Элина Свитолина (5), либо румынка Симона Халеп (3).

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.
¼ финала
Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Каролин Гарсия (Франция, 28) — 7:6(3), 6:4
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