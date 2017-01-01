Ролан Гаррос. Джокович сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Тиму в четвертьфинале

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся второй четвертьфинальный матч.



Вторая ракетка мира, 30-летний серб Новак Джокович (2) потерпел поражение в трех сетах от седьмого номера рейтинге ATP, 23-летнего австрийца Доминика Тима (6). Поединок длился 2 часа 15 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 7:6(5), 6:3, 6:0.



Джокович выиграл два гейма на приеме и проиграл шесть на своей подаче. Оба соперника выполнили по два эйса и совершили по три двойных ошибки. Благодаря этой победе австриец «размочил» счет по личным встречам с Новаком – 1:5.



За выход в финал турнира Тим сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (4), который стал полуфиналистом



На данный момент в личном противостоянии Тима и Надаля лидирует испанец – 4:2.



Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

¼ финала

Доминик Тим (Австрия, 6) —Новак Джокович (Сербия, 2) – 7:6(5), 6:3, 6:0

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся второй четвертьфинальный матч.Вторая ракетка мира, 30-летний серб(2) потерпел поражение в трех сетах от седьмого номера рейтинге ATP, 23-летнего австрийца(6). Поединок длился 2 часа 15 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 7:6(5), 6:3, 6:0.Джокович выиграл два гейма на приеме и проиграл шесть на своей подаче. Оба соперника выполнили по два эйса и совершили по три двойных ошибки. Благодаря этой победе австриец «размочил» счет по личным встречам с Новаком – 1:5.За выход в финал турнира Тим сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (4), который стал полуфиналистом на отказе своего соотечественника Пабло Корреньо-Бусты.На данный момент в личном противостоянии Тима и Надаля лидирует испанец – 4:2.Доминик Тим (Австрия, 6) —Новак Джокович (Сербия, 2) – 7:6(5), 6:3, 6:0