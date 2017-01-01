Ролан Гаррос. Надаль вышел в полуфинал на отказе Корреньо-Бусты

Сегодня, 14:56 9 | Теннис

Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся первый четвертьфинальный матч.



Четвертая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль (4) вышел в полуфинал после того, как его 25-летний соотечественник Пабло Карреньо-Буста (20), занимающий в мировом рейтинге 21-е место, отказался от продолжения борьбы при счете 6:2, 2:0 в пользу Рафаэля. Причиной отказа послужило повреждение мышц пресса.



Теннисисты провели на корте 51 минуту. За это время Надаль реализовал все пять своих брейк-пойнтов, Корреньо-Буста – два их двух. Навылет испанцы не подавали, при этом Рафаэль избежал ошибок на подаче, а Пабло ошибся дважды. Теперь счет их личных встреч стал 4:0 в пользу Надаля.



Соперник Рафаэля по полуфиналу определится в матче



Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

¼ финала

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) – 6:2, 2:0 отказ

Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся первый четвертьфинальный матч.Четвертая ракетка мира, 31-летний испанец(4) вышел в полуфинал после того, как его 25-летний соотечественник(20), занимающий в мировом рейтинге 21-е место, отказался от продолжения борьбы при счете 6:2, 2:0 в пользу Рафаэля. Причиной отказа послужило повреждение мышц пресса.Теннисисты провели на корте 51 минуту. За это время Надаль реализовал все пять своих брейк-пойнтов, Корреньо-Буста – два их двух. Навылет испанцы не подавали, при этом Рафаэль избежал ошибок на подаче, а Пабло ошибся дважды. Теперь счет их личных встреч стал 4:0 в пользу Надаля.Соперник Рафаэля по полуфиналу определится в матче Новак Джокович (Сербия, 2) - Доминик Тим (Австрия, 6).Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) – 6:2, 2:0 отказ