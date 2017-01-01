Ролан Гаррос. Остапенко обыграла Возняцки и в полуфинале встретится с Бачински

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде, с перерывами на время дождя, состоялись два четвертьфинальных матча.

19-летняя представительница Латвии, занимающая в мировом рейтинге 47-е место, нанесла поражение 12-й ракетке мира, 26-летней датчанке(11) со счетом 4:6, 6:2, 6:2.Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Остапенко реализовала семь брейк-пойнтов из 19-ти, Возняцки – четыре из шести. Навылет победительница не подала ни разу и четыре раза ошиблась на подаче против одного эйса и двух двойных ошибок у датчанки. Теперь в их противостоянии латвийка лидирует уже со счетом 4:0.Отметим, что Остапенко стала первой представительницей своей страны, которой удалось выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

В полуфинале Остапенко предстоит сразиться с 27-летней швейцаркой(30), занимающей в рейтинге WTA 31-ю строчку.Бачински вышла в полуфинал турнира после победы над 14-й ракеткой мира, 24-летней француженкойсо счетом 6:4, 6:4.Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Бачински сделала пять брейков и упустила три своих подачи. На ее счету три эйса и одна двойная ошибка, а Младенович ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе швейцарка вышла вперед в счете по личным встречам с француженкой – 2:1.Полуфинальный матч между Остапенко и Бачински состоится 8 июня. В этот день обе теннисистки будут праздновать свой день рождения – Остапенко исполнится 20 лет, Бачински – 28.Елена Остапенко (Латвия) — Каролин Возняцки (Дания, 11) – 4:6, 6:2, 6:2Тимеа Бачински (Швейцария, 30) – Кристина Младенович (Франция, 13) — 6:4, 6:4