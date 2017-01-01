Симона Халеп: Поединок со Свитолиной – большой вызов для меня

Четвертая ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» после победы над испанкой Карлой Сурес-Наварро (6:1, 6:1). За путевку в полуфинал турнира румынке предстоит сразиться с Элиной Свитолиной.Халеп поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с украинкой, отметив, что ее будущая соперница великолепно играет в нынешнем сезоне.«Счастлива снова оказаться в четвертьфинале, - приводит слова Халеп официальный сайт WTA. - Я чувствую себя уверенно, потому что чувствую свою игру, но здесь каждый матч сложный. Следующая соперница - это большой вызов для меня. В этом сезоне Свитолина демонстрирует великолепный теннис.В финале турнира в Риме я уступила ей, играя с травмой. Это расстроило меня. Но теперь у меня есть еще шанс все исправить. Сделать это будет нелегко, но я готова. Постараюсь сделать все, что от меня зависит».Напомним, на данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Халеп украинка лидирует со счетом 2:1.Матч Элина Свитолина – Симона Халеп состоится 7 июня.