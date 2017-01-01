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Во время Уимблдона-2017 будут приняты повышенные меры безопасности

Во время Уимблдона-2017 будут приняты повышенные меры безопасности

Впервые в 140-летней истории турнира контрольно-пропускные пункты для досмотра болельщиков будут расположены на дорогах, ведущих в теннисным аренам

Полиция Лондона после терактов на территории Великобритании предпримет повышенные меры безопасности во время Уимблдонского теннисного турнира, второго турнира серии Большого шлема (призовой фонд - более €36 млн). Об этом сообщает издание Тelegraph.

Отмечается, что впервые в 140-летней истории турнира контрольно-пропускные пункты для досмотра болельщиков будут расположены на дорогах, окружающих «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета». На постах и в городе будут регулярно нести дежурство дополнительные силы правопорядка, в том числе вооруженные сотрудники полиции.

 «Служба столичной полиции работает в тесном сотрудничестве с организаторами в рамках подготовки к Уимблдону. Мы не будем обсуждать конкретные меры, которые будут приняты. Однако, в свете последних событий, в числе которых атака в Манчестере, операция будет тщательно пересмотрена. Будут применены различные тактики, некоторые - очень заметные, такие как повышенная физическая защита, а некоторые будут незаметны для публики, как например привлечение вооруженных полицейских», - сообщает издание.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.

22 мая произошел взрыв в Манчестере на крытом стадионе «Манчестер-арена» сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. В результате теракта погибли 22 человека и 75 получили ранения.

Квалификация Уимблдона-2017 пройдет с 26 по 29 июня. Основная часть турнира состоится с 3 по 16 июля.








По материалам: ТАСС
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