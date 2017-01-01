Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Хорватии

В Боле (Хорватия) на турнире WTA 125k series - Croatia Bol Open с призовым фондом $125,000, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.92-я ракетка мира, 30-летняя украинская теннисистка, посеянная под шестым номером, в трех сетах одолела 22-летнюю болгарку, занимающую в мировом рейтинге 136-е место, со счетом 7:6(4), 1:6, 6:1.Поединок продолжался 1 час 58 минут. За это время соперницы взяли по семь подач друг друга и выполнили по три подачи навылет, при этом Катерина допустила шесть двойных ошибок, а Виктория – три. Теперь в их противостоянии украинка лидирует со счетом 2:0.За выход в четвертьфинал турнира Бондаренко сыграет с победительницей матча Ксения Кнолл, Швейцария, Q) – Тена Лукаш (Хорватия, WC).