Марта Костюк не прошла в третий круг юниорского «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у юниорок в одиночном разряде проходят матчи второго круга.14-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, уступила в трех сетах 17-летней россиянке. Поединок длился 2 часа 19 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 3:6, 7:6(5), 6:3.Костюк взяла шесть подач соперницы и упустила семь своих. На ее счету один эйс и пять двойных ошибок, а Аншба ни разу не подала навылет и совершила шесть двойных ошибок.Напомним, еще одна украинка, 17-летняя Катарина Завацкая, посеянная под 14-м номером, выбыла из борьбы в первом круге, проиграв 18-летней Тайше Педретти из Бразилии со счетом 1:6, 4:6.Отметим, что Костюк и Завацкая должны были выступать и в парном разряде, где были посеяны под четвертым номером, однако, как сообщает btu.org.ua Завацкая заявила, что вынуждена сняться с парного турнира. О причине данного решения не сообщается.