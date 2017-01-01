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Ролан Гаррос. Свитолина вышла в ¼ финала, где встретится с Халеп
В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.

Ролан Гаррос. Свитолина вышла в 188; финала, где встретится с Халеп

Шестая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под пятым номером одержала волевую победу в трех сетах над прошедшей через квалификацию 26-летней хорваткой Петрой Мартич, занимающей в рейтинге WTA 290-ю строчку, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

За 2 часа 5 минут, проведенных на корте, Свитолина реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, Мартич – пять их десяти. Элина выполнила пять эйсов и допустила столько же двойных ошибок, а Петра один раз подала навылет  и трижды ошиблась на подаче.
Отметим, что в решающем сете Свитолина сумела отыграться со счета 2:5. Благодаря этой победе украинка вышла вперед в личных встречах с хорваткой – 2:1.

Ролан Гаррос. Свитолина вышла в 188; финала, где встретится с Халеп

В четвертьфинале Свитолиной предстоит сразиться с четвертой ракеткой мира, 25-летней румынкой Симоной Халеп (3), которая разгромила 28-летнюю испанку Карлу Суарес-Наварро (21), занимающую в мировом рейтинге 23-е место, со счетом – 6:1, 6:1. Для победы румынке потребовался ровно 1 час.
Халеп сделала шесть брейков и не удержала одну свою подачу. Навылет соперницы не подавали, при этом Симона дважды ошиблась на подаче, а Карла – один раз. Теперь счет их личных встреч стал 7:5 в пользу румынки.

В личном противостоянии Свитолиной и Халеп впереди украинка – 2:1. Напомним, что в последней их встрече, состоявшейся две недели назад в финале турнира категории Premier в Риме, украинка одержала победу в трех сетах. 
 
Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.
Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Петра Мартич (Хорватия, Q) – 4:6, 6:3, 7:5
Симона Халеп (Румыния, 3) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 21) – 6:1, 6:1
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