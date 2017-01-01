Ролан Гаррос. Свитолина вышла в ¼ финала, где встретится с Халеп

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.

Шестая ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под пятым номером одержала волевую победу в трех сетах над прошедшей через квалификацию 26-летней хорваткой, занимающей в рейтинге WTA 290-ю строчку, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.За 2 часа 5 минут, проведенных на корте, Свитолина реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, Мартич – пять их десяти. Элина выполнила пять эйсов и допустила столько же двойных ошибок, а Петра один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче.Отметим, что в решающем сете Свитолина сумела отыграться со счета 2:5. Благодаря этой победе украинка вышла вперед в личных встречах с хорваткой – 2:1.

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

В четвертьфинале Свитолиной предстоит сразиться с четвертой ракеткой мира, 25-летней румынкой(3), которая разгромила 28-летнюю испанку(21), занимающую в мировом рейтинге 23-е место, со счетом – 6:1, 6:1. Для победы румынке потребовался ровно 1 час.Халеп сделала шесть брейков и не удержала одну свою подачу. Навылет соперницы не подавали, при этом Симона дважды ошиблась на подаче, а Карла – один раз. Теперь счет их личных встреч стал 7:5 в пользу румынки.В личном противостоянии Свитолиной и Халеп впереди украинка – 2:1. Напомним, что в последней их встрече, состоявшейся две недели назад в финале турнира категории Premier в Риме, украинка одержала победу в трех сетах.Элина Свитолина (Украина, 5) — Петра Мартич (Хорватия, Q) – 4:6, 6:3, 7:5Симона Халеп (Румыния, 3) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 21) – 6:1, 6:1