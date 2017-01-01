Ролан Гаррос. Возняцки и Кузнецова встретится в 1/8 финала

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

12-я ракетка мира, 26-летняя датчанка(11) одержала победу в трех сетах над 48-м номером рейтинга WTA, 18-летней американкойсо счетом 6:2, 2:6, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Возняцки взяла пять подач Беллис и упустила четыре своих. На счету Каролин пять эйсов и четыре двойных ошибки, а ее соперницы ни разу не подала навылет и допустила четыре двойных. Это была вторая победа датчанки в двух встречах с американкой.

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

За выход в четвертьфинал соревнований Возняцки сразится с девятой ракеткой мира, 31-летней россиянкой Светланой Кузнецовой (8), которая за 3 часа 9 минут одержала волевую победу над 28-летней китаянкой Чжан Шуай (32), занимающей в мировом рейтинге 118-е место, со счетом 7:6(5), 4:6, 7:5.На данный момент в личном противостоянии Возняцки и Кузнецовой минимальное преимущество у датчанки – 7:6Каролин Возняцки (Дания, 11) — Катрин Беллис (США) – 6:2, 2:6, 6:3Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Чжан Шуай (Китай, 32) – 7:6(5), 4:6, 7:5