Ролан Гаррос. Возняцки и Кузнецова встретится в 1/8 финала

12-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки (11) одержала победу в трех сетах над 48-м номером рейтинга WTA, 18-летней американкой Катрин Беллис со счетом 6:2, 2:6, 6:3.
За выход в четвертьфинал соревнований Возняцки сразится с девятой ракеткой мира, 31-летней россиянкой Светланой Кузнецовой (8), которая за 3 часа 9 минут одержала волевую победу над 28-летней китаянкой Чжан Шуай (32), занимающей в мировом рейтинге 118-е место, со счетом 7:6(5), 4:6, 7:5.
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