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Ролан Гаррос. Андерсон в пяти сетах одолел Эдмунда и встретится Чиличем в 1/8 финала
В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга. 

Кевин Андерсон (ЮАР)

31-летний Кевин Андерсон из ЮАР, занимающий в рейтинге ATP 56-е место, в пяти сетах переиграл 49-ю ракетку мира, 22-летнего британца Кайла Эдмунда со счетом 6:7(6), 7:6(4), 5:7, 6:1, 6:4.

Поединок продолжался 3 часа 58 минут. Андерсон взял три подачи Эдмунда и упустил одну свою. На счету победителя 24 эйса при двух двойных ошибках, а Эдмунд четыре раза подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.

Марин Чилич (Хорватия)

В 1/8 финала соперником Андерсона будет восьмая ракетка мира, 28-летний хорват Марин Чилич (7), который не испытал проблем в матче против 36-го номера мирового рейтинга, 35-летнего испанца Фелисиано Лопеса – 6:1, 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 47 минут. Чилич сделал семь брейков и не удержал две своих подачи. Марин выполнил восемь эйсов при  пяти двойных ошибках, а Лопес один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Счет личных встреч теннисистов стал 5:2 в пользу хорвата.

Ранее Андерсон и Чилич встречались шесть раз, лидирует хорват – 5:1.

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.
Третий круг
Кевин Андерсон (ЮАР) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:7(6), 7:6(4), 5:7, 6:1, 6:4
Марин Чилич (Хорватия, 7) — Фелисиано Лопес (Испания) – 6:1, 6:3, 6:3
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