Ролан Гаррос. Андерсон в пяти сетах одолел Эдмунда и встретится Чиличем в 1/8 финала

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

31-летнийиз ЮАР, занимающий в рейтинге ATP 56-е место, в пяти сетах переиграл 49-ю ракетку мира, 22-летнего британцасо счетом 6:7(6), 7:6(4), 5:7, 6:1, 6:4.Поединок продолжался 3 часа 58 минут. Андерсон взял три подачи Эдмунда и упустил одну свою. На счету победителя 24 эйса при двух двойных ошибках, а Эдмунд четыре раза подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

В 1/8 финала соперником Андерсона будет восьмая ракетка мира, 28-летний хорват Марин Чилич (7), который не испытал проблем в матче против 36-го номера мирового рейтинга, 35-летнего испанца Фелисиано Лопеса – 6:1, 6:3, 6:3.Матч длился 1 час 47 минут. Чилич сделал семь брейков и не удержал две своих подачи. Марин выполнил восемь эйсов при пяти двойных ошибках, а Лопес один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Счет личных встреч теннисистов стал 5:2 в пользу хорвата.Ранее Андерсон и Чилич встречались шесть раз, лидирует хорват – 5:1.Кевин Андерсон (ЮАР) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:7(6), 7:6(4), 5:7, 6:1, 6:4Марин Чилич (Хорватия, 7) — Фелисиано Лопес (Испания) – 6:1, 6:3, 6:3