Ролан Гаррос. Маррей победил Дель Потро и вышел в 1/8 финала

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира и лидер посева, 30-летний британецв трех сетах переиграл 30-го номера рейтинга ATP, 28-летнего аргентинца(29) со счетом 7:6(8), 7:5, 6:0.Поединок продолжался 2 часа 53 минуты. Маррей выиграл шесть геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. Энди выполнил пять эйсов при трех двойных ошибках, а Дель Потро шесть раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Счет в личных встречах теннисистов стал 7:3 в пользу британца.Соперник Маррея по выходу в четвертьфинал определится в матче Джон Иснер (США, 21) — Карен Хачанов (Россия).Энди Маррей (Великобритания, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) – 7:6(8), 7:5, 6:0