На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ролан Гаррос. Маррей победил Дель Потро и вышел в 1/8 финала

Ролан Гаррос. Маррей победил Дель Потро и вышел в 1/8 финала

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга. 

Первая ракетка мира и лидер посева, 30-летний британец Энди Маррей в трех сетах переиграл 30-го номера рейтинга ATP, 28-летнего аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (29) со счетом 7:6(8), 7:5, 6:0.

Поединок продолжался 2 часа 53 минуты. Маррей выиграл шесть геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. Энди выполнил пять эйсов при трех двойных ошибках, а Дель Потро шесть раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Счет в личных встречах теннисистов стал 7:3 в пользу британца.

Соперник Маррея по выходу в четвертьфинал определится в матче Джон Иснер (США, 21) — Карен Хачанов (Россия).

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.
Третий круг
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) – 7:6(8), 7:5, 6:0
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ролан Гаррос. Маррей, Чилич, Нишикори вышли в третий круг, Бердых, Феррер и Альмагро зачехлили ракетки и другие результаты
Рио 2016. Энди Маррей стал двукратным олимпийским чемпионом
«Ролан Гаррос». Маррей обыграл Карловича и вышел в 1/8 финала
«Ролан Гаррос». Маррей лиш в пяти сетах сломил сопротивление Штепанека
Ролан Гаррос». Маррей обыграл Феррера и вышел в полуфинал на Джоковича
Дель Потро и Иснер разыграют титул на турнире в Вашингтоне
Индиан-Уэллс. Дель Потро стал соперником Джоковича по полуфиналу
Индиан-Уэллс. Маррей и Дель Потро встретятся в ¼ финала
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ролан Гаррос. Возняцки и Кузнецова встретится в 1/8 финала
Ролан Гаррос. Андерсон в пяти сетах одолел Эдмунда и встретится Чиличем в 1/8 финала
Ролан Гаррос. Маррей победил Дель Потро и вышел в 1/8 финала
Ролан Гаррос. Корне разгромила Радваньску и встретится с Гарсией в 1/8 финала
Ролан Гаррос. Халеп и Суарев-Наварро встретятся в 1/8 финала

Последние новости спорта

18:48 Андре Уорд: Тренер Ковалева сам звонил нам и жаловался 120 | Бокс

18:35 Хельмут Марко: Формула-1 поддалась на шантаж автоконцернов 143 | Формула-1

18:27 Ролан Гаррос. Возняцки и Кузнецова встретится в 1/8 финала 114 | Теннис

18:01 Ролан Гаррос. Андерсон в пяти сетах одолел Эдмунда и встретится Чиличем в 1/8 финала 122 | Теннис

17:39 Ролан Гаррос. Маррей победил Дель Потро и вышел в 1/8 финала 123 | Теннис

16:53 Ролан Гаррос. Корне разгромила Радваньску и встретится с Гарсией в 1/8 финала 153 | Теннис

16:30 Ролан Гаррос. Халеп и Суарев-Наварро встретятся в 1/8 финала 135 | Теннис

09:06 Нельсон: Кличко дважды «вырубал» Уайлдера в спаррингах 458 | Бокс

08:42 Сидни Кросби: «Питтсбург» должен показать отчаянность и сразу взять игру под контроль 343 | Хоккей

08:09 Майк Браун: Леброн Джеймс думает, что может сыграть лучше Кевина Дюранта 352 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Каратистка Катерина Кривая - лучшая спортсменка Украины в мае
Ролан Гаррос. Свитолина и Ситак стартовали с победы в миксте
Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Пиронкову и вышла в третий круг
Украинские легкоатлетки заняли четыре призовых места на турнире в Греции
Ролан Гаррос. Цуренко отдала Макаровой четыре гейма и вышла в третий круг








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (47)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги