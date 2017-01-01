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Ролан Гаррос. Корне разгромила Радваньску и встретится с Гарсией в 1/8 финала
В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Ролан Гаррос. Корне разгромила Радваньску и встретится с Гарсией в 1/8 финала

27-летняя француженка Ализе Корне, занимающая в мировом рейтинге 43-е место, нанесла поражение десятой ракетке мира, 28-летней польке Агнешке Радваньской (9), со счетом 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За это время Корне реализовала семь брейк-пойнтов из одиннадцати, Радваньска – три из пяти. Навылет соперницы не подавали, при этом Ализе совершила шесть двойных ошибок, а Агнешка – одну. Полька остается лидером в их личных встречах – 7:2.

Ролан Гаррос. Корне разгромила Радваньску и встретится с Гарсией в 1/8 финала

В 1/8 финала Корне сыграет против 27-й ракетки мира, своей 24-летней соотечественницы Каролин Гарсии (28), которая в трех сетах переиграла 31-летнюю представительницу Тайваня Се Су-Вей, занимающую в рейтинге WTA 109-ю позицию - 6:4, 4:6, 9:7.

Теннисистки играли 2 часа 39 минут. На счету победительницы восемь брейков, восемь эйсов и одна двойная ошибка. Се Су-Вей ответила ей семью брейками и одним эйсом при четырех двойных ошибках. Теперь счет в их личных встречах стал 2:0 в пользу француженки.

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Ализе Корне (Франция) — Агнешка Радваньска (Польша, 9) – 6:2, 6:1
Каролин Гарсия (Франция, 28) — Се Су-Вэй (Тайвань) – 6:4, 4:6, 9:7
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