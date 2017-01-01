Ролан Гаррос. Халеп и Суарев-Наварро встретятся в 1/8 финала

Четвертая ракетка мира, 25-летняя румынка Симона Халеп, посеянная под третьим номером, победила 20-летнюю россиянку Дарью Касаткину (26), занимающую в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:0, 7:5.
За выход в четвертьфинал турнира Халеп поспорит с 23-й ракеткой мира, 28-летней испанкой Карлой Суарес-Наварро (21), которая за 1 час 43 минуты обыграла 30-летнюю россиянку Елену Веснину (14), занимающую в рейтинге WTA 15-е место, со счетом 6:4, 6:4.
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