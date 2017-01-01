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Ролан Гаррос. Халеп и Суарев-Наварро встретятся в 1/8 финала
В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Ролан Гаррос. Халеп и Суарев-Наварро встретятся в 1/8 финала

Четвертая ракетка мира, 25-летняя румынка Симона Халеп, посеянная под третьим номером, победила 20-летнюю россиянку Дарью Касаткину (26), занимающую в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:0, 7:5.

Поединок длился 1 час 18 минут. Халеп выиграла шесть геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На ее счету два эйса, при отсутствии двойных ошибок, а Касаткина ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Это была вторая победа румынки в двух встречах с россиянкой.

Ролан Гаррос. Халеп и Суарев-Наварро встретятся в 1/8 финала

За выход в четвертьфинал турнира Халеп поспорит с 23-й ракеткой мира, 28-летней испанкой Карлой Суарес-Наварро (21), которая за 1 час 43 минуты обыграла 30-летнюю россиянку Елену Веснину (14), занимающую в рейтинге WTA 15-е место, со счетом 6:4, 6:4.

Суарес-Наварро сделала четыре брейка и упустила две своих подачи. Навылет Карла не подавала и обошлась без двойных ошибок. Веснина выполнила два эйса и допустила три двойных ошибки. Теперь в их противостоянии испанка лидирует со счетом 4:0.

Ранее Халеп и Суарес-Наварро встречались пять раз, впереди с минимальным преимуществом испанка – 3:2.

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 3) — Дарья Касаткина (Россия, 26) – 6:0, 7:5
Карла Суарес-Наварро (Испания, 21) — Елена Веснина (Россия, 14) – 6:4, 6:4
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