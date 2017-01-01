Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли в 1/8 финала в парном разряде

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинки Ольга Савчук (46-я в парном рейтинге) и ее напарница румынка Ралука Олару (53) одержали победу над пятыми сеяными венгеркой Тимеей Бабош (12) и чешкой Андреей Главачковой (10) со счетом 6:3, 4:6, 6:3.Поединок длился 2 часа 10 минут. Савчук и Олару реализовали шесть брейк-пойнтов из 12-ти, соперницы – четыре из восьми. Навылет Ольга и Ралука не подавали и допустили четыре двойных ошибки. На счету Бабош и Главачковой один эйс и одна двойная ошибка.За выход в четвертьфинал соревнований Савчук и Олару поспорят с сильнейшими в противостоянии девятых сеяных канадки Габриэлв Дабровски (20) и китаянки Сю Ифань (23) с американкой Мэдисон Бренгл (91) и британкой Энн Смит (66).