Ролан Гаррос. Джокович в пяти сетах одолел Шварцмана

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира, 30-летний серб(2) в пяти сетах одолел 24-летнего аргентинца, занимающего в мировом рейтинге 41-е место, со счетом 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1.Теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут. Джокович реализовал восемь брейк-пойнтов из 23-х, Шварцман – четыре из семи. На счету Новака семь эйсов и одна двойная ошибка, у соперника – четыре эйса и пять двойных.Это была вторая победа Новака в двух встречах с Диего.За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет с победителем матча Люка Пуи (Франция, 16) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19).Новак Джокович (Сербия, 2) - Диего Шварцман (Аргентина) — 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1