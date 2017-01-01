Организаторы Roland Garros установят статую Рафаэля Надаля

Сегодня, 17:33 0 | Теннис

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису приняли решение установить статую испанца Рафаэля Надаля. Об этом заявил президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли в эфире телеканала Eurosport.



«Надаль - это настоящий "монстр" вне зависимости от того, что произойдет дальше, - сказал Гьюдичелли. - На Roland Garros появится его статуя. Достижения Рафы должны быть увековечены». О том, где именно будет установлена статуя, не сообщается.



Испанец девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, что является рекордом по количеству побед в одном турнире Большого шлема за всю историю. Из 77 матчей на Roland Garros испанец проиграл только два.



На проходящем в эти дни в Париже «Ролан Гаррос»

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису приняли решение установить статую испанца Рафаэля Надаля. Об этом заявил президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли в эфире телеканала Eurosport.«Надаль - это настоящий "монстр" вне зависимости от того, что произойдет дальше, - сказал Гьюдичелли. - На Roland Garros появится его статуя. Достижения Рафы должны быть увековечены». О том, где именно будет установлена статуя, не сообщается.Испанец девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, что является рекордом по количеству побед в одном турнире Большого шлема за всю историю. Из 77 матчей на Roland Garros испанец проиграл только два.На проходящем в эти дни в Париже «Ролан Гаррос» Надаль уже вышел в 1/8 финала , где встретится с чехом Иржи Веселы.

По материалам: ТАСС