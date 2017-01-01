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Ролан Гаррос. Младенович обыграла Роджерс и стала соперницей Мугурусы

Ролан Гаррос. Младенович обыграла Роджерс и стала соперницей Мугурусы

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

14-я ракетка мира, 24-летняя француженка Кристина Младенович (13) в трех сетах взяла верх над 49-м номером рейтинга WTA, 24-летней американкой Шелби Роджерс со счетом 7:5, 4:6, 8:6.

Теннисистки играли 2 часа 46 минут. Младенович выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На ее счету шесть эйсов и 13 двойных ошибок, а Роджерс пять раз подала навылет при трех двойных ошибках. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равным – 1:1.

За выход в четвертьфинал соревнований Младенович сразиться с действующей чемпионкой турнира, испанкой Гарбинье Мугурусой (4), которая победила Юлию Путинцеву (27) из Казахстана.

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Кристина Младенович (Франция, 13) -Шелби Роджерс (США) – 7:5, 4:6, 8:6
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