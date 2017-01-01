Ролан Гаррос. Младенович обыграла Роджерс и стала соперницей Мугурусы

Сегодня, 16:58 0 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



14-я ракетка мира, 24-летняя француженка Кристина Младенович (13) в трех сетах взяла верх над 49-м номером рейтинга WTA, 24-летней американкой Шелби Роджерс со счетом 7:5, 4:6, 8:6.



Теннисистки играли 2 часа 46 минут. Младенович выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На ее счету шесть эйсов и 13 двойных ошибок, а Роджерс пять раз подала навылет при трех двойных ошибках. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равным – 1:1.



За выход в четвертьфинал соревнований Младенович сразиться с действующей чемпионкой турнира, испанкой Гарбинье Мугурусой (4), которая



Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

Третий круг

Кристина Младенович (Франция, 13) -Шелби Роджерс (США) – 7:5, 4:6, 8:6

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.14-я ракетка мира, 24-летняя француженка(13) в трех сетах взяла верх над 49-м номером рейтинга WTA, 24-летней американкойсо счетом 7:5, 4:6, 8:6.Теннисистки играли 2 часа 46 минут. Младенович выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На ее счету шесть эйсов и 13 двойных ошибок, а Роджерс пять раз подала навылет при трех двойных ошибках. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равным – 1:1.За выход в четвертьфинал соревнований Младенович сразиться с действующей чемпионкой турнира, испанкой Гарбинье Мугурусой (4), которая победила Юлию Путинцеву (27) из Казахстана.Кристина Младенович (Франция, 13) -Шелби Роджерс (США) – 7:5, 4:6, 8:6