Ролан Гаррос. Димитров проиграл Корреньо-Бусте в третьем круге

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.13-я ракетка мира, 26-летний болгарин(11) потерпел поражение от 25-летнего испанца(20), занимающего в рейтинге ATP 21-место. Поединок длился 2 часа 18 минут и завершился в пользу испанца со счетом 7:5, 6:3, 6:4.Димитров сделал два брейка и упустил пять своих подач. На счету Григора 14 эйсов при пяти двойных ошибках, а Карреньо-Буста ни разу не подал навылет и допустил три двойных ошибки. Теперь в их личном противостоянии у болгарина минимальное преимущество – 3:2.За выход в четвертьфинал турнира Карреньо-Буста сразится с канадцем Милошем Раоничем (5), который вышел в четвертый круг на отказе испанца Гильермо Гарсии-Лопеса (LD) – 6:1, 1:0 отказ.Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — Григор Димитров (Болгария, 11) – 7:5, 6:3, 6:4Милош Раонич (Канада, 5) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, LD) – 6:1, 1:0 отказ