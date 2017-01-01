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Ролан Гаррос. Цуренко не смогла пробиться в 1/8 финала

Ролан Гаррос. Цуренко не смогла пробиться в 1/8 финала

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

42-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко не смогла остановить 19-летнюю Елену Остапенко из Латвии, занимающую в мировом рейтинге 47-е место. Поединок продолжался 1 час 5 минут и завершился в пользу Остапенко со счетом 6:1, 6:4.

Цуренко выиграла четыре гейма на приеме и проиграла восемь на своей подаче. Леся ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и пяти двойных ошибок у соперницы. Теперь в их личном противостоянии в лидеры вышла латвийская теннисистка - 2:1.

Цуренко завершила выступление на турнире в Париже, заработав 130 рейтинговых очков и $107,000 призовых.

В прошлом году на «Ролан Гаррос» Цуренко выбыла из борьбы в первом круге, проиграв француженке Каролин Гарсии.

Соперницей Остапенко в четвертом круге соревнований станет победительница матча Саманта Стосур (Австралия, 23) — Бетани Маттек-Сэндс (США, Q).

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Елена Остапенко (Латвия) - Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 6:4
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