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Долгополов: Вавринка сыграл лучше, использовал свои шансы, а я свои - нет

Долгополов: Вавринка сыграл лучше, использовал свои шансы, а я свои - нет

Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал свое выступление в матче второго круга на Открытом чемпионате Франции по теннису против швейцарца Стэна Вавринки. Напомним, украинец уступил третьей ракетке мира со счетом 4:6, 6:7(5), 5:7.

Александр Долгополов: «Были ли у меня к себе претензии по игре? По мелочам, принималось не так, как хотелось бы, просто он играл лучше. Конечно, у меня были шансы в первом сете, все решило пару мячей. Как и на тай-брейке во второй партии, в третьем сете один брейк проиграл, потом отыграл. Пару мячей Вавринка сыграл лучше, использовал свои шансы, а я свои - нет.

В этом матче я хорошо себя чувствовал, мы кое-что поменяли, надеюсь, дальше будет только лучше. На центральном корте мне понравилось играть, было отлично, я люблю, когда большие трибуны. Это добавляет энергетики, когда люди вовлечены в матч, поэтому было здорово.

Сейчас в моей команде Стас Хмарский, мой старый друг, он тренировался у моего отца, мы давно знакомы, нам комфортно вместе и теперь он меня тренирует. С моим физио мы расстались - долго работали и пришло время что-то поменять, я решил что-то новое попробовать. У меня есть новый физио - он из Испании, но его мама русская, поэтому нам удобно общаться. Пока я здоров, на более длительном сроке будем оценивать его работу.

Мои планы дальше - еду в Киев, передохну, потом в Хертогенбош на траву, Халле, затем домой или сразу на Уимблдон, еще не знаю, зависит от выступления в Халле».

По материалам: btu.org.ua
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