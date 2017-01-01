Ролан Гаррос. Маррей, Чилич, Нишикори вышли в третий круг, Бердых, Феррер и Альмагро зачехлили ракетки и другие результаты

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В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Первая ракетка мира, 30-летний британец Энди Маррей (1) в четырех сетах обыграл 27-летнего словака Мартина Клижана, занимающего в мировом рейтинге 50-е место, со счетом 6:7(3), 6:2, 6:2, 7:6(3).



Теннисисты играли 3 часа 34 минуты. Маррей выиграл шесть геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. На его счету девять эйсов и четыре двойных ошибки, а Клижан пять раз подал навылет и допустил семь двойных ошибок. Теперь в их противостоянии британец повел со счетом 2:0.

В третьем круге Маррею предстоит сразиться с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (29), который прошел в третий круг на отказе испанца Николаса Альмагро - 6:3, 3:6, 1:1 отказ.



Напомним, украинец





Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Мартин Клижан (Словакия) – 6:7(3), 6:2, 6:2, 7:6(3)

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Николас Альмагро (Испания) – 6:3, 3:6, 1:1 отказ



Марин Чилич (Хорватия, 7) — Константин Кравчук (Россия) – 6:3, 6:2, 6:2

Фелисьяно Лопес (Испания) — Давид Феррер (Испания, 30) – 7:5, 3:6, 7:5, 4:6



Кей Нисикори (Япония, 8) — Жереми Шарди (Франция) – 6:3, 6:0, 7:6

Чхун Хён (Южная Корея) — Денис Истомин (Узбекистан) – 6:1, 7:5, 6:1



Карен Хачанов (Россия) — Томаш Бердых (Чехия, 13) – 7:5, 6:4, 6:4

Джон Иснер (США, 21) — Паоло Лоренци (Италия) – 6:3, 7:6, 7:6





В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 30-летний британец(1) в четырех сетах обыграл 27-летнего словака, занимающего в мировом рейтинге 50-е место, со счетом 6:7(3), 6:2, 6:2, 7:6(3).Теннисисты играли 3 часа 34 минуты. Маррей выиграл шесть геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. На его счету девять эйсов и четыре двойных ошибки, а Клижан пять раз подал навылет и допустил семь двойных ошибок. Теперь в их противостоянии британец повел со счетом 2:0.В третьем круге Маррею предстоит сразиться с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (29), который прошел в третий круг на отказе испанца Николаса Альмагро - 6:3, 3:6, 1:1 отказ.Напомним, украинец Александр Долгополов проиграл третьей ракетке мира швейцарцу Стэну Вавринке. Сергей Стаховский также выбыл из борьбы во втором круге, проиграв бельгийцу Давиду Гоффену.Энди Маррей (Великобритания, 1) — Мартин Клижан (Словакия) – 6:7(3), 6:2, 6:2, 7:6(3)Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Николас Альмагро (Испания) – 6:3, 3:6, 1:1 отказМарин Чилич (Хорватия, 7) — Константин Кравчук (Россия) – 6:3, 6:2, 6:2Фелисьяно Лопес (Испания) — Давид Феррер (Испания, 30) – 7:5, 3:6, 7:5, 4:6Кей Нисикори (Япония, 8) — Жереми Шарди (Франция) – 6:3, 6:0, 7:6Чхун Хён (Южная Корея) — Денис Истомин (Узбекистан) – 6:1, 7:5, 6:1Карен Хачанов (Россия) — Томаш Бердых (Чехия, 13) – 7:5, 6:4, 6:4Джон Иснер (США, 21) — Паоло Лоренци (Италия) – 6:3, 7:6, 7:6