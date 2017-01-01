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Ролан Гаррос. Маррей, Чилич, Нишикори вышли в третий круг, Бердых, Феррер и Альмагро зачехлили ракетки и другие результаты

Ролан Гаррос. Маррей, Чилич, Нишикори вышли в третий круг, Бердых, Феррер и Альмагро зачехлили ракетки и другие результаты

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Первая ракетка мира, 30-летний британец Энди Маррей (1) в четырех сетах обыграл 27-летнего словака Мартина Клижана, занимающего в мировом рейтинге 50-е место, со счетом 6:7(3), 6:2, 6:2, 7:6(3).

Теннисисты играли 3 часа 34 минуты. Маррей выиграл шесть геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. На его счету девять эйсов и четыре двойных ошибки, а Клижан пять раз подал навылет и допустил семь двойных ошибок. Теперь в их противостоянии британец повел со счетом 2:0.
В третьем круге Маррею предстоит сразиться с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (29), который прошел в третий круг на отказе испанца Николаса Альмагро - 6:3, 3:6, 1:1 отказ.

Напомним, украинец Александр Долгополов проиграл третьей ракетке мира швейцарцу Стэну Вавринке.
Сергей Стаховский также выбыл из борьбы во втором круге, проиграв бельгийцу Давиду Гоффену.

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.
Второй круг
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Мартин Клижан (Словакия) – 6:7(3), 6:2, 6:2, 7:6(3)
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Николас Альмагро (Испания) – 6:3, 3:6, 1:1 отказ

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Константин Кравчук (Россия) – 6:3, 6:2, 6:2
Фелисьяно Лопес (Испания) — Давид Феррер (Испания, 30) – 7:5, 3:6, 7:5, 4:6

Кей Нисикори (Япония, 8) — Жереми Шарди (Франция) – 6:3, 6:0, 7:6
Чхун Хён (Южная Корея) — Денис Истомин (Узбекистан) – 6:1, 7:5, 6:1

Карен Хачанов (Россия) — Томаш Бердых (Чехия, 13) – 7:5, 6:4, 6:4
Джон Иснер (США, 21) — Паоло Лоренци (Италия) – 6:3, 7:6, 7:6


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