Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Пиронкову и вышла в третий круг

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Шестая ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под пятым номером, сломила в трех сетах сопротивление 29-летней болгарки, занимающей в мировом рейтинге 77-е место, со счетом 3:6, 6:3, 6:2.Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. За это время Свитолина выиграла семь геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. Элина один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче против двух эйсов и одной двойной ошибки у Пиронковой. Между собой теннисистки играли впервые.В третьем круге соперницей Свитолиной будет 25-летняя полька полька Магда Линетт, занимающая в мировом рейтинге 94-е место, которая выбила из борьбы хорватку Ану Конюх (29) – 6:0, 7:5Элина Свитолина (Украина, 5) — Цветана Пиронкова (Болгария) - 3:6, 6:3, 6:2Магда Линетт (Польша) — Ана Конюх (Хорватия, 29) – 6:0, 7:5