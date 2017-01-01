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Коу Лей стартовал с победы на ЧМ по настольному теннису

Коу Лей стартовал с победы на ЧМ по настольному теннису

Вчера, 31 мая, в Дюссельдорфе (Германия) на чемпионате мира по настольному теннису стартовал основной турнир.

Единственный представитель Украины в мужском турнире Коу Лей стартовал с победы над греком Анастасисом Риниотисом - 4:2 (4:11, 11:3, 4:11, 11:6, 11:6, 11:9). Во втором круге соперником Коу Лея будет Шарат Камал Ачанта из Индии.

В парном разряде Коу Лей будет выступать с Кириллом Герасименко из Казахстана. Их соперниками в первом круге будут французы Тристан Флоре и Эммануль  Лебессон.

В основной сетке турнира начали свое выступление две украинки.
Татьяна  Биленко разгромила в первом круге свою соперницу из Швейцарии Рэчел Ашванден со счетом 4:0 (11:6, 11:6, 11:9, 11:6), но уже в 1/32 финала уступила кореянке Ли Зион – 2:4 (10:12, 11:4, 4:11, 12:10, 9:11, 2:11).

Анна Гапонова в первом круге потерпела поражение от  китаянки Му Зи – 0:4 (7:11, 9:11, 7:11, 1:11).

Соломия Братейко пробилась в основную сетку через квалификацию, но уже в первом круге была разгромлена кореянкой Ким Кьюн Гэ 0:4 (4:11, 7:11, 9:11, 6:11).

Ирина Моцык не пробилась в основную сетку соревнований, не сумев преодолеть барьер группового раунда.

В женском парном разряде Татьяна Биленко со своей напарницей Викторией Павлович из Беларуси в первом круге выбили из борьбы первых сеяных шведку Матильду Экхольм и венгерку  Джорджину  Поту  - 4:2 (4:11, 11:7, 11:9, 8:11, 11:8, 13:11). Однако, уже во втором круге украинка и белоруска уступили словенке Алекс Галич и швейцарке Рэчел Морэ – 2:4 (10:12, 11:8, 11:8, 4:11, 11:6, 7:11, 12:14).
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