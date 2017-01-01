Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли во второй круг в парном разряде

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка Ольга Савчук (46-я в парном рейтинге) и ее напарница румынка Ралука Олару (53) одержали победу над Мэнди Минеллой (97) из Люксембурга и Анастасией Севастовой (153) из Латвии со счетом 7:5, 7:5.Поединок продолжался 1 час 37 минут. За это время Савчук и Олару реализовали пять брейк-пойнтов из девяти, их соперницы – три из семи. Эйсов в матче не было, при это Ольга и Ралука совершили четыре двойных ошибки, а Минелла и Севастова – две.Во втором круге Савчук и Олару сыграют с пятыми сеяными венгеркой Тимеей Бабош (12) и чешкой Андреей Главачковой (10).Отметим, что в парном разряде выступает также украинская пара Катерина Бондаренко / Леся Цуренко. Их соперницами в первом круге будут чешка Кристина Плишкова и швейцарка Виктория Голубич.