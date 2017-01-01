На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли во второй круг в парном разряде

Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли во второй круг в парном разряде

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Ольга Савчук (46-я в парном рейтинге) и ее напарница румынка Ралука Олару (53) одержали победу над Мэнди Минеллой (97) из Люксембурга и Анастасией Севастовой (153) из Латвии со счетом 7:5, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 37 минут. За это время Савчук и Олару реализовали пять брейк-пойнтов из девяти, их соперницы – три из семи. Эйсов в матче не было, при это Ольга и Ралука совершили четыре двойных ошибки, а Минелла и Севастова – две.

Во втором круге Савчук и Олару сыграют с пятыми сеяными венгеркой Тимеей Бабош (12) и чешкой Андреей Главачковой (10).

Отметим, что в парном разряде выступает также украинская пара Катерина Бондаренко / Леся Цуренко. Их соперницами в первом круге будут чешка Кристина Плишкова и швейцарка Виктория Голубич.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Савчук и Олару в паре стартовали с победы на турнире в Биле
Индиан-Уэллс. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде
Дубай. Савчук и Олару стартовали с победы в парном разряде
Australian Open. Савчук и Олару в паре выбыли во втором круге
Хобарт. Савчук и Олару вышли в финал в парном разряде
Хобарт. Савчук и Олару стали полуфиналистками в парном разряде
Хобарт. Савчук и Олару вышли в ¼ финала, где сыграют с сестрами Киченок
Шэньчжэнь. Ольга Савчук в парном разряде стартовала с победы
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли во второй круг в парном разряде
Ролан Гаррос. Надаль не пустил Хаасе в третий круг
Ролан Гаррос. Джокович вышел в третий круг
Ролан Гаррос. Стаховский не прошел в третий круг
Ролан Гаррос. Сестры Киченок выбывают в первом круге

Последние новости спорта

20:58 Украинские волейболистки проиграли Азербайджану в отборочном турнире ЧМ-2018 128 | Волейбол

20:00 Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли во второй круг в парном разряде 134 | Теннис

19:07 Ролан Гаррос. Надаль не пустил Хаасе в третий круг 135 | Теннис

18:24 Тренер Ковалева: Готов обсудить с Сергеем переговоры о переходе к Уорду 152 | Бокс

18:10 Роуч: Пакьяо становится все лучше и лучше с каждым днем 147 | Бокс

17:45 Ролан Гаррос. Джокович вышел в третий круг 178 | Теннис

15:30 Ролан Гаррос. Стаховский не прошел в третий круг 196 | Теннис

15:15 Ролан Гаррос. Сестры Киченок выбывают в первом круге 176 | Теннис

14:28 Ролан Гаррос. Маттек-Сэндс на двух тай-брейках обыграла Квитову и в третьем круге сыграет со Стосур 127 | Теннис

13:59 Ролан Гаррос. Винус Уильямс вышла в третий круг 182 | Теннис

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Цуренко отдала Макаровой четыре гейма и вышла в третий круг
Ролан Гаррос. Долгополов вышел во второй круг
Ролан Гаррос. Свитолина стартовала с победы над Шведовой
Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг, обыграв 58-ю ракетку мира
Украинские велосипедисты заняли весь подиум на Race Horizon Park 2017 и VR Women ITT








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги