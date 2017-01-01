Ролан Гаррос. Надаль не пустил Хаасе в третий круг

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Четвертая ракетка мира, 30-летний испанец(4) обыграл в трех сетах своего ровесника и Нидерландов, занимающего в мировом рейтинге 46-е место, со счетом 6:1, 6:4, 6:3.Поединок продолжался 1 час 49 минут. Надаль сделал пять брейков и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль четыре раза подал навылет и один раз ошибся на подаче против шести эйсов и четырех двойных ошибок у Робина. Это уже третья победа испанца в трех встречах с Хаасе.В третьем круге соперником Надаля будет грузин Николоз Басилашвили, который на трех тай-брейках переиграл серба Виктора Троицки - 7:6(3), 7:6(2), 7:6(6).Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Робин Хасе (Нидерланды) – 6:1, 6:4, 6:3Николоз Басилашвили (Грузия) — Виктор Троицки (Сербия) – 7:6(3), 7:6(2), 7:6(6)