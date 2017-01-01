Ролан Гаррос. Джокович вышел в третий круг

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 30-летний серб(2) вышел в третий круг после победы над 28-летним португальцем, занимающим в рейтинге ATP 59-е место, со счетом 6:1, 6:4, 6:3.Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. Джокович взял шесть подач Соузы и упустил одну свою. Оба соперника выполнили по два эйса, при этом Новак один раз ошибся на подаче, а Жоау – два. Теперь серб лидирует в их противостоянии со счетом 4:0.За выход в 1/8 финала Джокович сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, который был сильнее итальянца Стефано Наполитано (Q) – 6:3, 7:5, 6:2.Ранее Джокович и Шварцман не встречались.Новак Джокович (Сербия, 2) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:1, 6:4, 6:3Диего Шварцман (Аргентина) — Стефано Наполитано (Италия, Q) – 6:3, 7:5, 6:2