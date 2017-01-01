Ролан Гаррос. Стаховский не прошел в третий круг

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедший через квалификацию 30-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 123-е место, не смог остановить 12-ю ракетку мира, 26-летнего бельгийца(23). Поединок длился 2 часа 33 минуты и завершился в пользу бельгийца со счетом 6:2, 6:4, 3:6, 6:3.На счету Саховского один брейк, 11 эйсов и две двойных ошибки, а Гоффен сделал четыре брейка, шесть эйсов, допустив одну двойную ошибку. Теперь в их личном противостоянии бельгиец лидирует со счетом 4:0.Стаховский завершил выступление в Париже, заработав 45 рейтинговых очков и $60,000 призовых.Соперником Гоффена в третьем круге станет победитель матча Иво Карлович (Хорватия, 23) — Орасио Себальос (Аргентина).Давид Гоффен (Бельгия, 10) - Сергей Стаховский (Украина, Q) — 6:2, 6:4, 3:6, 6:3