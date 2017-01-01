Ролан Гаррос. Винус Уильямс вышла в третий круг

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
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