Ролан Гаррос. Винус Уильямс вышла в третий круг

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Одиннадцатая ракетка мира, 36-летняя американка, посеянная под десятым номером вышла в третий круг турнира после победы над 25-летней японкойсо счетом 6:3, 6:1.За 1 час 20 минут, проведенных на корте, Уильямс сделала пять брейков, два эйса и допустила пять двойных ошибок. Нара смогла ответить одним брейком, ни разу не подала навылет и допустила три двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу американки.Следующей соперницей Уильямс-старшей станет победительница матча Элисе Мертенс (Бельгия) - Рихел Хогенкамп (Нидерланды, Q).Винус Уильямс (США, 10) — Куруми Нара (Япония) – 6:3, 6:1