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Ролан Гаррос. Цуренко отдала Макаровой четыре гейма и вышла в третий круг

Ролан Гаррос. Цуренко отдала Макаровой четыре гейма и вышла в третий круг

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

28-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 42-е место, нанесла поражение 40-й ракетке мира, своей российской ровеснице Екатерине Макаровой со счетом  6:2, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 11 минут. Цуренко реализовала пять брейк-пойнтов из шести, Макарова – один из трех. Навылет соперницы не подавали, при этом обе допустили на подаче по две двойных ошибки. Благодаря этой победе украинка сократила отставание в счете по личным встречам с россиянкой – 1:2.

В третьем круге соперницей Цуренко будет Елена Остапенко из Латвии, которая победила пуэрториканку Монику Пуиг  - 6:3, 6:2.

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Макарова (Россия) — 6:2, 6:2
Елена Остапенко (Латвия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:3, 6:2

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