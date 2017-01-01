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Ролан Гаррос. Бондаренко на старте проиграла Мартич

Ролан Гаррос. Бондаренко на старте проиграла Мартич

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

92-я ракетка мира, 30-летняя украинка Катерина Бондаренко не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв прошедшей через квалификацию 26-летней хорватке Петре Мартич, занимающей в рейтинге WTA 290-ю позицию. Встреча длилась 1 час 12 минут и завершилась в пользу хорватки со счетом 6:2, 7:5.

Бондаренко реализовала два брейк-пойнта из четырех, в то время как Мартич – пять из десяти. Обе соперницы допустили на подаче по четыре двойных ошибки, при этом Катерина выполнила четыре эйса, а Петра – семь. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Напомним, в прошлом году в Париже Катерина завершила выступление во втором круге, проиграв в трех сетах немке Аннике Бек.

Таким образом, Бондаренко покидает «Ролан Гаррос»-2017, заработав $31,200 призовых, но не защитив свои рейтинговые очки.  

Соперницей Мартич во втором круге станет американка Мэдисон Кис (12), которая победила австралийку Эшли Барти – 6:3, 6:2.

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.
Первый круг
Петра Мартич (Хорватия, Q) - Катерина Бондаренко (Украина) — 6:2, 7:5
Мэдисон Кис (США, 12) - Эшли Барти (Австралия) — 6:3, 6:2
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