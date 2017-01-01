Ролан Гаррос. Долгополов вышел во второй круг

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.28-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 89-е место вышел во второй круг после победы над 64-й ракеткой мира, 34-летним аргентинцемсо счетом 7:5, 6:3, 6:4.Теннисисты играли 2 часа 10 минут. За это время Долгополов сделал три брейка и отыграл все четыре брейк-пойнта, имевшихся у Берлока. Оба соперника допустили на подаче по две двойных ошибки, при этом Александр выполнил четыре эйса, а Карлос – два. Теперь в их противостоянии украинец лидирует со счетом 5:2.Следующим соперником Долгополова станет либо третья ракетка мира, 32-летний швейцарец Стэн Вавринка, либо 24-летний словак Йозеф Ковалик (Q), занимающий в рейтинге ATP 152-ю строчку.Александр Долгополов (Украина) — Карлос Берлок (Аргентина) – 7:5, 6:3, 6:4