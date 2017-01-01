Ролан Гаррос. Свитолина стартовала с победы над Шведовой

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Шестая ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под пятым номером, стартовала с победы над 45-м номером мирового рейтинга, 29-летнейиз Казахстана ср счетом 6:4, 6:3.Теннисистки играли 1 час 16 минут. Свитолина реализовала все три своих брейк пойнта, Шведова реализовала один из шести. На счету Элины два эйса и столько же двойных ошибок, а Ярослава не ошибалась на подаче, но и ни разу не подала навылет. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равным - 1:1.Следующей соперницей Свитолиной станет болгарка Цветана Пиронкова, которая обыграла немку Мону Бартель – 6:0, 6:4.Элина Свитолина (Украина, 5) — Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:4, 6:3

Цветана Пиронкова (Болгария) — Мона Бартель (Германия) – 6:0, 6:4

