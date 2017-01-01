Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг, обыграв 58-ю ракетку мира

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Прошедший через квалификацию 31-летний украинский теннисист, занимающий в мировом рейтинге 122-е место, сломил сопротивление 58-й ракетки мира, 33-летнегоиз Тайваня и одержал победу со счетом 6:3, 3:4, 7:6(4).Поединок продолжался 2 часа 7 минут. За это время Стаховский сделал два брейка и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Сергей 16 эйсов при трех двойных ошибках, а Яньсюнь четыре раза подал навылет и допустил пять двойных ошибок.Во втором круге соперником Стаховского станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия, 10) - Поль-Анри Матьё (Франция, Q).Сергей Стаховский (Украина, Q) - Лу Яньсюнь (Тайвань) —6:3, 3:4, 7:6(4)