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Ролан Гаррос. Цуренко не пустила Козлову во второй круг

Ролан Гаррос. Цуренко не пустила Козлову во второй круг

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

42-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко стартовала с победы над прошедшей через квалификацию 23-летней соотечественницей Катериной Козловой, занимающей в мировом рейтинге 140-ю позицию, со счетом 6:4, 6:0.

Украинки играли 1 час 24 минуты. Цуренко выиграла шесть геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Навылет Леся не подала ни разу и трижды ошиблась на подаче против одного эйса и одной двойной ошибки у Катерины.

Во втором круге соперницей Цуренко будет ее ровесница, 40-я ракетка мира россиянка Екатерина Макарова, которая выбила из борьбы первую ракетку мира и лидера посева, немку Анжелику Кербер.

Ранее Цуренко и Макарова встречались один раз и тогда сильнее была россиянка.

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.
Первый круг
Леся Цуренко (Украина) — Катерина Козлова (Украина, Q) – 6:4, 6:0
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