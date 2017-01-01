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Ролан Гаррос. Лидер посева Кербер на старте разгромно проиграла Макаровой

Екатерина Макарова (Россия) и Анжелика Кербер (Германия

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Первая ракетка мира, лидер посева, 29-летняя немка Анжелика Кербер потерпела поражение от 28-летней россиянки Екатерины Макаровой, занимающей в мировом рейтинге 40-е место. Поединок продолжался  1 час 22 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:2.

Кербер взяла две подачи соперницы и упустила шесть своих. Анжелика  ни разу не подала навылет и совершила четыре двойных ошибки, а Макарова выполнила три эйса при двух двойных. Теперь сxет их лиxнsх встреч стал 7:5 в пользу немки.

Отметим, что Кербер стала первым в истории «Ролан Гаррос» лидером посева, проигравшим в первом круге соревнований.

Во втором круге соперницей Макаровой станет сильнейшая в поединке двух украинских теннисисток Леси Цуренко и Катерины Козловой (Q).

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.
Первый круг
Екатерина Макарова (Россия) — Анжелика Кербер (Германия, 1) – 6:2, 6:2
Петра Квитова (Чехия, 15) — Джулия Боузрап (США) – 6:3, 6:2
Мэдисон Бренгл (США) — Юлия Гёргес (Германия) – 1:6, 6:3, 13:11
Елена Остапенко (Латвия) — Луиза Чирико (США) – 4:6, 6:3, 6:2
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Роберта Винчи (Италия, 31) – 6:3, 3:6, 6:2
Тимеа Бачински (Швейцария, 30) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:1, 6:2
Шелби Роджерс (США) — Марина Эракович (Новая Зеландия) – 7:6(4), 6:4
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