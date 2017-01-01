Женева. Вавринка защитил титул, обыграв в финале Мишу Зверев

Теннис. ATP 250. Женева (Швейцария). Призовой фонд €482,0605. Грунт. Одиночный разряд. 28 участников

В Женеве (Швейцария) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Третья ракетка мира, 32-летний швейцарец(1/WC) в трех сетах переиграл прошедшего через квалификацию 29-летнего немца, занимающего в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 4:6, 6:3, 6:3.За 2 часа 20 минут, проведенных на корте, Вавринка реализовал пять брейк-пойнтов из 18-ти, Зверев – три из восьми. Оба соперника допустили на подаче по две двойных ошибки, при этом Стэн три раза подал навылет, а Миша – пять. Благодаря этой победе швейцарец вышел вперед в личном противостоянии с немцем – 2:1.Для Вавринки этот титул стал первым в сезоне, вторым подряд в Женеве и 16-м в карьере. За свой успех швейцарец получит 250 рейтинговых очков и €85,945 призовых.Стэн Вавринка (Швейцария, 1/WC) —Миша Зверев (Германия, Q) —4:6, 6:3, 6:3