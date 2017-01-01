Женева. Вавринка защитил титул, обыграв в финале Мишу Зверев

В Женеве (Швейцария) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде состоялся финальный матч.
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