Цонга победил Бердыха в финале турнира ATP в Лионе

Теннис. ATP250. Лион (Франция. Грунт. Призовой фонд €82,060. Одиночный разряд. 28 участников

В Лионе (Франция) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде состоялся финальный матч.13-я ракетка мира 32-летний француз(2) обыграл 31-летнего чеха(3/WC), занимающего 14-е место в рейтинге ATP, со счетом 7:6(2), 7:5.Поединок продолжался 1 час 47 минут. Цонга реализовал один брейк-пойнт из пяти и отыграл оба брейк-пойнта Бердыха. Жо-Вилфрид 13 раз подал навылет и избежал ошибок на подаче против четырех эйсов и трех двойных у соперника. Несмотря на поражение, чех остается лидером в и[ противостоянии – 8:5.Цонга завоевал третий титул в сезоне? 15-й в карьере и заработал 250 очков в зачет рейтинге ATP и €85,945 призовых.Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 2) — Томаш Бердых (Чехия, 3/WC) - 7:6(2), 7:5