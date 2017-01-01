Вавринка не пустил Кузнецова в финал турнира ATP в Женеве

Сегодня, 21:43 78 | Теннис

В Женеве (Швейцария) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Третья ракетка мира, 32-летний швейцарец Стэн Вавринка (1/WC) обыграл 26-летнего россиянина Андрея Кузнецова, занимающего в мировом рейтинге 85-е место, со счетом 6:3, 7:6(4).



Поединок длился 1 час 38 минут. Вавринка сделал один брейк и отыграл все шесть брейк-пойнтов, имевшихся у Кузнецова. На счету Стэна девять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Кузнецов три раза подал навылет и два раза ошибся на подаче. Швейцарец стал лидером в их противостоянии – 2:1.



В финале соперником Вавринки будет немец Миша Зверев (Q), который



Ранее Вавринка и Зверев встречались два раза и пока у них ничья.



Теннис. ATP 250a.Женева (Швейцария). Призовой фонд €482,0605. Грунт. Одиночный разряд. 28 участников

½ финала

Стэн Вавринка (Швейцария, 1/WC) — Андрей Кузнецов (Россия) – 6:3, 7:6(4)

В Женеве (Швейцария) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Третья ракетка мира, 32-летний швейцарец(1/WC) обыграл 26-летнего россиянина, занимающего в мировом рейтинге 85-е место, со счетом 6:3, 7:6(4).Поединок длился 1 час 38 минут. Вавринка сделал один брейк и отыграл все шесть брейк-пойнтов, имевшихся у Кузнецова. На счету Стэна девять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Кузнецов три раза подал навылет и два раза ошибся на подаче. Швейцарец стал лидером в их противостоянии – 2:1.В финале соперником Вавринки будет немец Миша Зверев (Q), который победил японца Кеи Нишикори (2/WC).Ранее Вавринка и Зверев встречались два раза и пока у них ничья.Стэн Вавринка (Швейцария, 1/WC) — Андрей Кузнецов (Россия) – 6:3, 7:6(4)