Лион. Бердых на двух тай-брейках победил Раонича и стал вторым финалистом

Сегодня, 21:30 86 | Теннис

В Лионе (Франция) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



31-летний чешский теннисист Томаш Бердых (3/WC) занимающий 14-е место в рейтинге ATP, обыграл шестую ракетку мира, 26-летнего канадца Милоша Раонича (1) со счетом 7:6(5), 7:6(2).



Поединок длился 1 час 52 минуты. Соперники взяли по одной подаче друг друга. Бердых девять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче, а Раонич выполнил 17 эйсов при трех двойных ошибках. Счет личных встреч теннисистов стал 5:3 в пользу канадца.



В финале турнира Бердыху будет противостоять 13-я ракетка мира француз Жо-Вилфрид Цонга (2), который



На данный момент в личном противостоянии Бердыха и Цонги впереди чех – 8:4.



В финале турнира Бердыху будет противостоять 13-я ракетка мира француз Жо-Вилфрид Цонга (2), который



Теннис. ATP250. Лион (Франция. Грунт. Призовой фонд €82,060. Одиночный разряд. 28 участников

½ финала

Томаш Бердых (Чехия, 3/WC) - Милош Раонич (Канада, 1) —7:6(5), 7:6(2) В Лионе (Франция) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.31-летний чешский теннисист(3/WC) занимающий 14-е место в рейтинге ATP, обыграл шестую ракетку мира, 26-летнего канадца(1) со счетом 7:6(5), 7:6(2).Поединок длился 1 час 52 минуты. Соперники взяли по одной подаче друг друга. Бердых девять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче, а Раонич выполнил 17 эйсов при трех двойных ошибках. Счет личных встреч теннисистов стал 5:3 в пользу канадца.В финале турнира Бердыху будет противостоять 13-я ракетка мира француз Жо-Вилфрид Цонга (2), который обыграл грузина Николоза Басилашвили.На данный момент в личном противостоянии Бердыха и Цонги впереди чех – 8:4.В финале турнира Бердыху будет противостоять 13-я ракетка мира француз Жо-Вилфрид Цонга (2), который обыграл грузина Николоза Басилашвили.Томаш Бердых (Чехия, 3/WC) - Милош Раонич (Канада, 1) —7:6(5), 7:6(2)