Страсбург. Стосур обыграла Пэн Шуай и вышла в финал

Сегодня, 19:03 126 | Теннис

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории Internazional, с призовым фондом $250,000, в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



24-я ракетка мира, 33-летняя австралийка Саманта Стосур (6/WC) одержала победу над 39-м номером мирового рейтинга, 31-летней китаянкой Пэн Шуай (8) со счетом 7:6(0), 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. Стосур сделала четыре брейка и упустила три своих подачи. Обе соперницы по два раза подали навылет, при этом Саманта допустила одну двойную ошибку, а Шуай – шесть. Теперь в их противостоянии австралийка лидирует со счетом 8:1.



За титул Стосур предстоит сразиться со своей соотечественницей Дарьей Гавриловой (7), которая



Ранее стосур и Гаврилова встречались один раз и тогда сильнее была Дарья.



WTA Internazionali. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

½ финала

Саманта Стосур (Австралия, 6/WC) - Пэн Шуай (Китай, 8) — 7:6(0), 6:4

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории Internazional, с призовым фондом $250,000, в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.24-я ракетка мира, 33-летняя австралийка(6/WC) одержала победу над 39-м номером мирового рейтинга, 31-летней китаянкой(8) со счетом 7:6(0), 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. Стосур сделала четыре брейка и упустила три своих подачи. Обе соперницы по два раза подали навылет, при этом Саманта допустила одну двойную ошибку, а Шуай – шесть. Теперь в их противостоянии австралийка лидирует со счетом 8:1.За титул Стосур предстоит сразиться со своей соотечественницей Дарьей Гавриловой (7), которая победила француженку Каролин Гарсию.Ранее стосур и Гаврилова встречались один раз и тогда сильнее была Дарья.Саманта Стосур (Австралия, 6/WC) - Пэн Шуай (Китай, 8) — 7:6(0), 6:4