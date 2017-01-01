Лион. Цонга в финале ожидает победителя матча Раонич - Бердых

Теннис. ATP250. Лион (Франция. Грунт. Призовой фонд €82,060. Одиночный разряд. 28 участников

В Лионе (Франция) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.13-я ракетка мира, 32-летний француз(2) в трех сетах сломил сопротивление 25-летнего грузина, занимающего в мировом рейтинге 71-е место, со счетом 6:2, 3:6, 6:1.Теннисисты играли 1 час 47 минут. Цонга взял пять подач соперника и упустил две своих. На счету Жо-Вилфрида 14 эйсов и шесть двойных ошибок, а Басилашвили один раз подал навылет и совершил четыре двойных. Ранее теннисисты не встречались.В финале турнира соперником Цонги станет либо первый сеяный канадец Милош Раонич, либо чех Томаш Бердых (3/WC).Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 2) — Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:2, 3:6, 6:1