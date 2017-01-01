Женева. Миша Зверев обыграл Нишикори и стал финалистом

Теннис. ATP 250a.Женева (Швейцария). Призовой фонд €482,0605. Грунт. Одиночный разряд. 28 участников

В Женеве (Швейцария) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Прошедший через квалификацию 29-летний немец, занимающий в мировом рейтинге 33-е место, обыграл девятую ракетку мира, 27-летнего японца(2/WC) со счетом 6:4, 3:6, 6:3.Поединок продолжался 2 часа 16 минут. За это время Зверев выиграл четыре гейма на приеме и проиграл три на своей подаче. Миша три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче против четырех эйсов и четырех двойных ошибок у Нишикори. Между собой теннисисты играли впервые.Соперник Зверева по финалу определится в матче Стэн Вавринка (Швейцария, 1/WC) — Андрей Кузнецов (Россия).Миша Зверев (Германия, Q) — Кеи Нишикори (Япония, 2/WC) – 6:4, 3:6, 6:3