Женева. Миша Зверев обыграл Нишикори и стал финалистом

В Женеве (Швейцария) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.
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