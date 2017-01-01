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Бертенс стала первой финалисткой турнира WTA в Нюрнберге

Бертенс стала первой финалисткой турнира WTA в Нюрнберге

В Нюрнберге (Германия) на турнире WTA Internazionali с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

19-я ракетка мира, 25-летняя голландка Кики Бертенс, посеянная под первым номером вышла в финал после того как ее соперница, 26-летняя японка Мисаки Дои, занимающая в рейтинге WTA 64-е место, при счете 6:2, 0:1 отказаласm от продолжения борьбы. 

Теннисистки провели на корте 50 минут. Бертенс сделала два брейка и отыграла все три брейк-пойнта, имевшихся у Дои. На счету голландки четыре эйса и одна двойная ошибка, а японка на подаче не ошибалась, но и навылет не подала ни разу. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равным – 1:1.

Соперница Бертес по финалу определится в матче Сорана Кырстя (Румыния) - Барбора Крейчикова (Чехия, Q).

WTA- Internazionali. Нюрнберг (Германия). Грунт. Призовой фонд $3250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
½ финала
Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Мисаки Дои (Япония) – 6:2, 0:1 отказ
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