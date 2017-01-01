Ролан Гаррос. Долгополов стартует в матче против Берлока

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) состоялась жеребьевка.Украинский теннисист, занимающий в мировом рейтинге 87-е место в стартовом матче сыграет с аргентинцем(63-я ракетка мира).Пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию(122) узнает своего первого соперника после окончания квалификации.Действующий чемпион турнира серб(2) попал в одну половину с испанцем(4) и стартует матчем с испанцем(76). Надаль встретится с французом(45).Первая ракетка мира, прошлогодний финалист «Ролан Гаррос» британецстартует в матче с россиянином(85).Швейцарец(3) сыграет с одним из победителей квалификации.